سفينة أمريكية في مصيدة صنعاء والدنمارك تنضم إلى عسكرة البحر الأحمر

العالم - اليمن

بعد السفن الاسرائيلية او تلك المتجهة الى المرافئ الاسرائيلية، البحران الاحمر والعربي تحولا الى مصيدة للسفن الامريكية والبريطانية. الصواريخ اليمنية تستهدف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عدن.

المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع قال أنّ عملية الاستهداف تأتي ضمن الإجراءات العسكرية التي تتخذها صنعاء دفاعاً عن اليمن وتأكيداً على قرار مساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مضيفاً أنّ السفينة المستهدفة تقدم الدعم اللوجيستي للقوات الأمريكية التي تشارك في شن العدوان على اليمن.

الى ذلك نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني ما يشاع عن طلب الصين من إيران بخصوص وقف الهجمات اليمنية على السفن التي تتجه نحو الكيان الإسرائيلي. وقال إنه لا صحة لمثل هذه الأنباء، مضيفاً أن ما يحدث في البحر الأحمر هو نتيجة مواصلة العدوان الصهيوني على غزة، ولا علاقة لإيران بقرارات فصائل المقاومة في المنطقة.

وفي ظل العسكرة الامريكية للبحر الاحمر، اعلنت الدنمرك ارسال فرقاطة للمشاركة مع الولايات المتحدة وبريطانيا بذريعة تأمين الملاحة هناك، الامر الذي يرى فيه اليمنيون مشاركة في العدوان على بلادهم وحماية المصالح الاسرائيلية.

وانتقد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام بشدة السلوك الأمريكي والدول الغربية تجاه ما يحدث من جرائم إبادة صهيونية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأشار إلى أن أمريكا لن تستطيع ولا غيرها أن تحول بين اليمن وعمل الواجب الإنساني والأخلاقي تجاه معذبي غزة داعيا الى وقف حرب غزة وان يكفيكم نازية وفاشية ووحشية.