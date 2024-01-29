فيديو خاص: كواليس وتفاصيل تهدئة يمكن ان تُعلن الليلة

واضاف: كانت هناك معلومات وردت قبل قليل عبر وسائل اعلام اميركية تؤكد الوصول الى اتفاق اطاري للمرحلة المقبلة من التهدئة ستستمر لمدة شهرين، ووافقت عليها اسرائيل.

وتابع مراسل قناة العالم: ان الاتفاق تم بين قطر ومصر واسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة خلال اجتماع عقد في باريس مؤخرا، بانتظار رد حركة حماس اليوم التي تمثل المقاومة الفلسطينية، وسيكون الرد الليلة، والشعب الفلسطيني ينتظر بلهفة ما سيؤول اليه الامر.

واوضح: انه كان هناك اصرار فلسطيني كبير على امرين اساسيين هما الانسحاب الاسرائيلي الكامل من قطاع غزة والوقف الشامل للعدوان.

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