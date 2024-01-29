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أردوغان: الإنسانية تلعن نتنياهو

أردوغان: الإنسانية تلعن نتنياهو
الإثنين ٢٩ يناير ٢٠٢٤ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن تركيا تعتبر قرار محكمة العدل الدولية بشأن "إسرائيل" مهما لكنه غير كاف، مؤكدا أن نتنياهو لن يسلم من صرخات الأطفال والنساء في غزة.

العالم-تركيا

وقال الرئيس التركي خلال لقاء مع الشباب في مدينة أسكي شهير شمال غربي البلاد: "كان قرارا لم تتوقعه إسرائيل.. بطريقة أو بأخرى، حصلنا على النتيجة المرجوة، هل هذا كاف؟ لا، نحن نحاول توسيع العملية، ولقد شكرت رئيس جنوب إفريقيا، وقلنا دعونا نواصل هذا، وكانت النتيجة في الجمعية العامة للأمم المتحدة مهمة للغاية.. 121 دولة اعترفت بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل..تدريجيا بدأوا بالانضمام إلى صفنا..سنواصل هذه العملية".

وأشار أردوغان إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبح "ملعونا".

وقال أردوغان: "الإنسانية سوف تلعنه، وصرخات الأطفال والنساء (في غزة) لن تتركه.. سوف نطارده، وسوف يهرب، لكن في النهاية، النصر سيكون لمن يؤمن".

في وقت سابق، قال أردوغان إن نتنياهو لا يختلف عن أدولف هتلر وشبه الهجمات التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة بمعاملة النازيين لليهود.

وأشار أردوغان إلى أن "إسرائيل تهاجم المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة وحتى تقتل الصحافيين"، وأكد أن تل أبيب ومسؤوليها سيحاسبون عاجلا أم أجلا على كل ممارساتهم في فلسطين، مشيرا إلى أن نتنياهو لن يستطيع الإفلات من الحساب.

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