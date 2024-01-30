شهداء وجرحى بقصف الاحتلال أحياء وسط وجنوب قطاع غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، ان طائرات الاحتلال شنت غارات عدّة على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث استهدفت منزلا على الأقل في حي الجنينة.

كما قصفت طائرات الاحتلال هدفا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مع استمرار القصف المدفعي للمخيم، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين.

وأفاد مراسلو (وفا) بوقوع اشتباكات وقصف عنيف على منطقة بطن السمين وحي الأمل في خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث تم استهداف مسجد الفاروق قرب مفترق الظهرة في مخيم خان يونس، وسط إطلاق نار كثيف في المكان ومحيطه.

وتجدّد، فجر اليوم، القصف المدفعي لمحيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة

وكان استشهد 20 مواطنا على الأقل، واصيب آخرون، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، مساء امس الإثنين، بقصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة مدوخ في منطقة حي الصبرة.

الاحتلال يقتحم بلدة سنجل شمال رام الله

وفجر اليوم ايضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة سنجل شمال رام الله، حيث أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت وسطها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

يذكر بأن قوات الاحتلال اقتحمت الليلة، بلدة سنجل وداهمت منزلا، وحولته إلى ثكنة عسكرية، وهذه المرة الثالثة الذي تداهم فيها المنزل نفسه خلال أقل من شهر.

الاحتلال يقتحم مخيم العروب ويعتقل مواطنين وسط مواجهات

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، مواطنين من مخيم العروب شمال الخليل، وسط اندلاع مواجهات.

وافادت مصادر محلية لـ'وفا'، باقتحام الاحتلال مخيم العروب، ومداهمة العديد من المنازل وتفتيشها، واعتقال الشاب مؤيد سامي الشربي، وأيسر بلال رباح الفضيلات.

ودارت مواجهات بين الشبان مع قوات الاحتلال التي اطلقت النار والغاز المدمع دون أن يبلغ عن اصابات.

يذكر، ان حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 26637 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بينما ارتفع عدد المصابين جراء العدوان المتواصل إلى نحو 65387 مصابا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.