الاحتلال يقتحم مخيمي نور شمس وطولكرم ويفرض حظرا للتجوال

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، بتدمير جرافات الاحتلال خط المياه الناقل الرئيس في حارة المدارس بمخيم نور شمس، وتدمير احدى الخزانات، ما تسبب في انسياب المياه بقوة كبيرة نحو حارات المخيم.

كما أفاد مواطنون من داخل المخيم بانقطاع التيار الكهربائي عن حارة الدمج بعد تدمير جرافات الاحتلال لكوابل الكهرباء في المنطقة المحيطة فيها.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في حارة المدارس، وفتشتها واخضعت اصحابها للاستجواب، ونشرت القناصة على نوافذها وأسطحها، في الوقت الذي نشرت مجموعة أخرى من القناصة داخل البنايات العالية في محيط المخيم، عرف منها عمارتي معاذ الغول والرائد للديكور.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، مدينة طولكرم، ومخيم نور شمس شرقها، قبل أن تقتحم مخيم طولكرم

وقالت مراسلة (وفا) إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها عدة جرافات، اقتحمت المدينة من محورها الغربي، وتوجهت نحو دوار العليمي (المحاكم)، وشارع السكة، وصولا إلى مخيم نور شمس.

وأضافت أن قوات الاحتلال حاصرت "نور شمس"، ودفعت بتعزيزات عسكرية إضافية نحوه، وأعلنت حظر التجوال فيه، ومنعت المواطنين من الخروج من منازلهم، فيما عملت جرافات الاحتلال على تجريف وتخريب البنية التحتية عند مدخل المخيم، وفي حارتي العيادة والدمج وجبل النصر، كما أغلقت شارع المقبرة من المقطع الواصل مع شارع السكة بعد تخريب مقاطع منه، وسط سماع إطلاق نار وانفجارات في المنطقة.

وأفاد مواطنون من داخل المخيم بحدوث تشويش على شبكات الاتصالات والانترنت، تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

وهدمت جرافات الاحتلال محلا لبيع الأجهزة الخلوية على مدخل المخيم الرئيسي، في الوقت الذي منعت قوات الاحتلال مركبات الاسعاف من الوصول لبعض الحالات المرضية داخل المخيم.

وفي تطور لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال مدخل مخيم طولكرم، وسط اندلاع مواجهات عنيفة تخللها اطلاق كثيف للنيران، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية من المحور الغربي للمدينة باتجاه المخيم.

وشرعت جرافات الاحتلال بتجريف وتخريب البنية التحتية في حارات: المدارس، والعكاشة، والربايعة، والشارع الرئيس في محيط مسجد السلام، وأبواب المحلات التجارية ومنازل للمواطنين في حارتي المربعة والبلاونة.

وتسبب اقتحام الاحتلال لمخيم طولكرم في احداث تشويش على شبكة الانترنت وانقطاعه عن بعض احيائه.

وانسحبت قوات الاحتلال من المدينة ومخيماتها بعد اقتحام استمر 8 ساعات.