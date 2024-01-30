جورج علم: مشروع طرد الأميركي من المنطقة قد بدأ + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار جورج علم إلى أن المصالح الأميركية في المنطقة تتعرض اليوم للخطر، لافتاً إلى أن هناك بادرة لتحرير المنطقة من الوجود الأميركي.

وأضاف أن الاستهدافات التي تطال العساكر أو الثكنات الأميركية في المنطقة أصبحت وتيرتها متصاعدة.

ولفت إلى أن: الاستراتيجية الأميركية كانت قائمة على بنود ثلاثة أمن إسرائيل وآبار النفط والممرات المائية، والممرات المائية اليوم بدأت من خلال البحر الأحمر تترك انعكاسات على المستوى العالمي وليس فقط على مستوى الولايات المتحدة.

وفيما أشار إلى أن حرب الإبادة لا تزال مستمرة في غزة، أكد أن: نتنياهو يحاول أن يورط الأميركي في حرب شاملة في المنطقة لخدمة مصالحه.. هو يحاول ويستغل قضية الانتخابات واللوبي اليهودي الفاعل في الولايات المتحدة ويسخره في هذا الاتجاه.

وبشأن الاستهداف الأخير للمرافق الأميركية والذي سقط به قتلى قال جورج علم: لا أرى أن يكون هناك تورط أميركي بحرب كبرى، والرد سيكون ردا مدروسا ومحدوداً للغاية.. لكن بالمقابل فإن التطورات تتسارع، حيث بدأ الأميركي مفاوضات في العراق من أجل الانسحاب، وهذه نقطة جوهرية.

وأكد أن مشروع طرد الأميركي من المنطقة قد بدأ وإن بخطوات خجولة، مؤكدا أنه وحتى الآن ليس هناك من وضوح في الاستراتيجية الأميركية بعد طوفان الأقصى.

وأكد أن أميركا لم تتورط في حرب مع إيران، وأن ما يجري هو دعاية انتخابية، من خلال تحويل الشرق الأوسط إلى ورقة انتخابية داخل الولايات المتحدة الأميركية.

وصرح جورج علم: إذا لم تعالج الولايات المتحدة الأميركية القضية الفلسطينية فنحن ذاهبون إلى عملية تغيير خرائط في الشرق الاوسط، وهذه ترنب استراتيجية جديدة للولايات المتحدة.. لسببين جوهريين، الأول أن الصين لا زالت في زخمها وقوتها للدخول في المنطقة، ومصالحها لما زالت مؤمنة.. والأمر الثاني أن التحالف القائم بين إيران وروسيا وإلى حد ما تركيا والصين هذا يفرض على الأميركي تغيير هذه الاستراتيجية لإبقاء على مصالحهم.. وإلا فالسلام عليكم.

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