فيما تزف شهداء جنين.. 'حماس: جرائم العدو لن تمر دون رد

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن "حماس" قولها في بيانٍ لها: إن اقدام قوات الاحتلال الصهيوني على إعدام ثلاثة مواطنين بالرصاص داخل مستشفى ابن سينا في جنين فجر اليوم وأحدهم على سرير المرض، هي جريمة حرب متكاملة الأركان، واستمرار لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا من غزة حتى جنين.

وأضافت: إذ نزف إلى شعبنا المرابط وأمتنا العربية والإسلامية الشهداء الأبطال: الشهيد القسامي: محمد وليد جلامنة، والشهيد المجاهد: محمد أيمن الغزاوي أحد مؤسسي كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، والشهيد المجاهد: باسل أيمن الغزاوي، لنؤكد أن هذه الجريمة لن تمر دون رد.

وشددت على أن المقاومة التي عاهدت شعبنا على الجهاد حتى دحر الاحتلال واستعادة كامل الحقوق لن ترهبها الاغتيالات أو تفت في عضدها جرائم العدو الجبان.

واغتالت قوات خاصة “إسرائيلية” 3 شبان فلسطينيين بينهم شقيقان، داخل مستشفى ابن سينا في جنين ، فجر اليوم الثلاثاء.

وأفاد مصدر محلي: أن قوات خاصة “إسرائيلية” اقتحمت المستشفى واتجهت للطابق الثالث، واغتالت 3 شبان باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.

ووفق مقطع فيديو؛ فإن أفراد القوة الخاصة الإسرائيلية ارتدوا ملابس مدنية، ثلاثة منهم كانوا يرتدون ملابس طبيب وممرض، وبعضهم يرتدي ملابس نسائية، وحمل أحدهم حقيبة “كوتة” طفل رضيع، وآخر كرسي متنقل خاص بالمعاقين، بهدف تسهيل وصولهم للطابق الثالث في المستشفى واغتيال الجريح وشقيقه وصديقهما.

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