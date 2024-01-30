من هو الحكم الإيراني الذي قاد مباراة العراق والأردن بكأس آسيا؟

العالم- ايران

اشهر الحكم الدولي "علي رضا فغاني" البطاقة الصفراء الثانية وبالتالي طرد مهاجم منتخب العراق أيمن حسين في مباراة ثمن نهائي كأس آسيا 2023 أمام الأردن أمس الاثنين.

وإحتفل حسين بشكل إستفزازي، فتوجه الى مدرج مشجعي منتخب العراق ومن ثم مشجعي الفريق الخصم، وبنوع ما قام بحركة استهزائية، وتحديدا بالوقت الذي تلقت شباك الخصم هدفاً وجمهوره في حالة صدمة، وهذا بمثابة سلوك غير رياضي.

وودع المنتخب الوطني العراقي، بطولة كأس آسيا في الدور 16، بعد خسارته أمام نظيره الأردني بـ3 أهداف لـ2 .

لماذا طرد أيمن؟

ناقش الخبراء سبب الطرد، وبدى أن هناك سببان محتملان، الأول هو أن أيمن حسين تأخر بالاحتفال، وكرر عدة احتفالات حول الملعب، قبل أن يقوم باحتفاله بتمثيل حركة تناول المنسف. فغاني صفر مطالبا أيمن بالإسراع بالعودة للملعب، مرتين، قبل أن يقوم بطرده "للتأخر في الاحتفال".

السبب الثاني المرجح، هو استفزاز الجمهور الاردني من قبل أيمن، وتقليد حركة احتفال المنتخب الأردني بتناول المنسف، وهو ما قد يؤجج الجماهير الأردنية.

من هو علي رضا فغاني؟

الحكم الإيراني علي رضا فغاني من مواليد 21 مارس 1978 في كاشمر (شمال شرق ایران) وهو حكم كرة قدم إيراني أصبح حكما دوليا لدى الفيفا في عام 2008، وفي عام 2009 تم اختياره ضمن قائمة حكام النخبة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث شارك بشكل منتظم في بطولات الاتحاد الآسيوي، وعلى رأسها كأس آسيا ودوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي وكأس العرب. علماً أنه بدأ مسيرته في التحكيم عام 1996.



وقد أدار فغاني مباراتين خلال نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، كما أدار أربع مباريات في كأس العالم 2018 في روسيا، من ضمنها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين بلجيكا وإنكلترا، وأدار مباراتين في كأس القارات 2017 في روسيا، إلى جانب إدارة المباراة النهائية لمسابقة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو، والتي جمعت بين المانيا والبرازيل.



وأدار مباراتين في كأس العالم 2022 في قطر، التي تعتبر المشاركة الثالثة للحكم الإيراني في نهائيات كأس العالم، بعدما كان سجل الحضور الأول في نسخة عام 2014 في البرازيل كحكم مساند.



وحصل فغاني على جائزة أفضل حكم في قارة آسيا مرتين عامي 2016 و2018، وقد أدار 5 مباريات في كأس آسيا 2015 في أستراليا، بينها المباراة النهائية، والتي جمعت بين أستراليا وكوريا الجنوبية.



وتم اختيار الحكم علي رضا فغاني لإدارة مباراة المجموعة الأولى التي جمعت بين قطر حاملة اللقب ولبنان في البطولة القارية الجارية الان، وهو يعتبر من الحكام البارزين في قارة آسيا.



ومع تواصل حصول حكام قارة آسيا على الإشادة، فإن الحكم الإيراني علي رضا فغاني يعتبر واحداً من أفضل الحكام في العالم، بعدما أدار العديد من المباريات الكبرى على الصعيد القاري والعالمي.