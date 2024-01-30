صواريخ كوريا الشمالية تُطلق ..هل دُقَّت طبول الحرب؟!

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وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان، إن سيئول "رصدت صواريخ كروز عدة (غير محددة) أطلقت نحو البحر الغربي لكوريا الشمالية نحو الساعة 7,00" بالتوقيت المحلي (22,00 ت غ يوم الاثنين).



وذكرت الهيئة في بيان، أن أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تعمل على تحليل عملية الإطلاق هذه بعمق، مضيفة: "جيشنا يتعاون على نحو وثيق مع الولايات المتحدة، ويعزز في الوقت نفسه المراقبة واليقظة". وتابعت: "نراقب أنشطة كوريا الشمالية من كثب".



ولا تخضع اختبارات صواريخ كروز التي تحلق في الغلاف الجوي للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، وهذا خلافا للصواريخ البالستية التي تعتمد تكنولوجيا صواريخ الفضاء.



والأربعاء، أطلقت بيونغ يانغ أيضا صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر، قائلة إن الأمر يتعلق بجيل جديد من المقذوفات.

كما أجرت اختبارا آخر قبل يومين الأحد.