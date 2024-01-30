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خارجية ايران تعلق على جريمة صهيونية بمستشفى فلسطينية + فيديو

الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠٢٤ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أنه من المتوقع ألا تقف دول العالم مكتوفة الأيدي أمام العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني ضد مستشفى في مخيم جنين، وأن تدين هذا السلوك الهمجي الذي يمكن أن يمهد الطريق لتطبيع الممارسات الإرهابية المنظمة في العالم.

العالم- ایران

واعرب كنعاني عن إدانته الشديدة لقيام الكيان الصهيوني باغتيال عدد من الجرحى الفلسطينيين في أحد مستشفيات مخيم جنين الفلسطيني بالضفة الغربية، وقال أنه من المتوقع ألا تقف دول العالم والمنظمات الدولية مكتوفة الأيدي أمام هذا العمل الإرهابي والوحشي، وأن تعتبر هذا السلوك الهمجي الذي يمكن أن يمهد الطريق لتطبيع الممارسات الإرهابية المنظمة في العالم، بمثابة تهديد خطير للمجتمعات البشرية، وأن تدين ذلك.

وأكد كنعاني قائلاً: "أنه من المؤسف أن مناصري هذا الكيان، الذين لم يترددوا في ممارسة أي ضغوط على الشعب الفلسطيني المظلوم، وأدانوا واتهموا المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، قد اختاروا الصمت تجاه هذه الجرائم الواضحة والعلنية التي يتم ارتكابها في المستشفيات والمراكز الطبية واستمرار آلة الحرب الصهيونية بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية."

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