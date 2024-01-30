الاحتلال يستهدف المدنيين في غزة ويشدد الحصار على مجمع ناصر الطبي + فيديو

العالم – خاص بالعالم

الكيان الإسرائيلي يواصل حربه العدوانية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث واصل القصف الجوي بشكل هستيري لليوم السادس عشر بعد المئة، ونشر الاحتلال مشاهد جوية لطائراته الحربية وهي تشن غارات على أبراج سكنية ومناطق مأهولة في القطاع.. وارتكب الاحتلال خلال الساعات الماضية عشرات المجازر راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.

ورغم انتقال زخم الحرب إلى العملية البرية لا يزال طيران الاحتلال يلقي قنابلة الثقيلة على المناطق السكنية في القطاع المحاصر، مخلفا عشرات الضحايا في صفوف المدنيين والأطفال، في ظل وضع صحي مترد، ودخول شحيح للمساعدات الإنسانية وانقطاع للمياه والوقود.

وفي السياق نفسة شدد الاحتلال حصارة على مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي، حيث بدأ حصارا مطبقا على المستشفيين المذكورين منذ عشرة أيام.

وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت أن الاحتلال الإسرائيلي يضع أكثر من 150 كادرا طبيا و450 جريحا و3000 نازح في دائرة الاستهداف بسبب ذلك الحصار.

وأكدت الوزارة نفاد الطعام المخصص للطواقم والجرحى والنازحين في مجمع ناصر الطبي، مع تراكم النفايات في أقسام وساحات المجمع بسبب رفض الاحتلال السماح بنقلها إلى الخارج.

وحذرت الوزارة من أن المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال يومين نتيجة نقص الوقود.

وفي المقابل واصلت قوى المقاومة في غزة التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة، كما قصفت تل أبيب في الساعات الماضية بعدد كبير من الصواريخ.

هذا بينما أعلنت سرايا القدس وكتائب القسام وكتائب المجاهدين خوضها معارك عنيفة مع العدو في مختلف الجبهات، وقالت في بيانات منفصلة إنها دمرت عددا من دبابات المركافا والجرافات العسكرية بالصواريخ المضادة في محور التقدم جنوب غرب مدينة خان يونس.

كما أعلنت سرايا القدس خوض مقاتليها اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محوري التقدم غرب وجنوب مدينة غزة، مضيفة أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات العدو شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

إلى ذلك أكدت كتائب القسام استهدافها عددا من الدبابات منها دبابة صهيونية من نوع مركافا بقذيفة تاندوم في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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