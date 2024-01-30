وزير الثقافة الايراني يكشف سببب الغاء رحلات العمرة

العالم- ايراان

وأشار اسماعيلي الى أن خلافا فنيا بين هيئتي الطيران السعودية والإيرانية هو سبب إلغاء هذه الرحلات.

وتابع الوزير قائلا الذي كان يجيب على اسئلة المواطنين في مكتب رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء: لقد تم التوصل الى اتفاق مع الجانب السعودي في كل الأمور، الا ان خلافا فنيا حدث في اللحظات الأخيرة بين الخطوط الجوية السعودية ونظيرتها في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وشدد اسماعيلي على أن مايبعث على الأسف هو أن الجانب الايراني يواجه تراثا سيئا في مجال تسجيل الحجاج، مثل حج العمرة المنفردة الذي تم تعطيله لمدة حوالي ۹ أعوام، موضحا أن الحكومة الحالية بذلت كل جهودها ليتم ايفاد المعتمرين الى الديار المقدسة.

واستطرد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي قائلا: ان المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية يتابعون حل هذا الموضوع.