الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠٢٤
٠٦:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الثقافة الايراني يكشف سببب الغاء رحلات العمرة

وزير الثقافة الايراني يكشف سببب الغاء رحلات العمرة
الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

كشف وزير الثقافة والارشاد الاسلامي "محمد مهدي اسماعيلي" سبب الغاء رحلات العمرة من ايران الى السعودية.

العالم- ايراان

وأشار اسماعيلي الى أن خلافا فنيا بين هيئتي الطيران السعودية والإيرانية هو سبب إلغاء هذه الرحلات.

وتابع الوزير قائلا الذي كان يجيب على اسئلة المواطنين في مكتب رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء: لقد تم التوصل الى اتفاق مع الجانب السعودي في كل الأمور، الا ان خلافا فنيا حدث في اللحظات الأخيرة بين الخطوط الجوية السعودية ونظيرتها في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وشدد اسماعيلي على أن مايبعث على الأسف هو أن الجانب الايراني يواجه تراثا سيئا في مجال تسجيل الحجاج، مثل حج العمرة المنفردة الذي تم تعطيله لمدة حوالي ۹ أعوام، موضحا أن الحكومة الحالية بذلت كل جهودها ليتم ايفاد المعتمرين الى الديار المقدسة.

واستطرد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي قائلا: ان المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية يتابعون حل هذا الموضوع.

روابط ذات صلة

استئناف رحلات العمرة للزوار الايرانيين

بالصور/لاعبو نادي سباهان يؤدون مناسك العمرة

اطلاق رحلات جوية بين إيران والسعودية في المستقبل القريب