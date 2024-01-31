بالفيديو.. إنقاذ مسنة فلسطينية بعد شهرين تحت الركام

العالم-فلسطين

وفي مقطع مصور متداول، يتحدث ابن أخيها قائلا إنهم عادوا إلى مكان المنزل بعد شهرين من قصفه، ليجدوا عمته المسنة لا تزال على قيد الحياة، لكن في حالة صحية سيئة.



في سياق متصل، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء الثلاثاء، أن جيش الاحتلال اقتحم كلا من مقرها ومستشفى الأمل بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وقالت الجمعية في بيان مقتضب: "اقتحمت قوات الاحتلال ساحة مبنى الجمعية ومستشفى الأمل في خانيونس، تحت تهديد السلاح وإطلاق النار والقذائف.. وتطالب النازحين والطواقم بإخلاء المبنى".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة الثلاثاء ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني الى 26751 شهيدًا و 65636 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

