قوات الاحتلال تجبر مواطن مقدسي على هدم منزله 

العالم-فلسطين

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال أجبرت صبري على هدم منزله الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع، بنفسه مساء الثلاثاء.



ونقلت الوكالة عن صبري قوله، إنه اضطر لهدم منزله وترك عائلته المكونة من خمسة أفراد في العراء، في ظل هذه الأجواء الباردة، بعد اقتحام طواقم بلدية الاحتلال للمنزل، وتهديده بتدفيعه غرامات مالية باهظة في حال هدمته آليات الاحتلال.

يأتي ذلك في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال على الشعب الفلسطيني في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالتوازي مع تواصل العدوان الدموي على قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي.