كيان الاحتلال يقر بخسائر جديدة، ومقاومة غزة تواصل قمعه ببسالة

أعلنت كتائب القسام استهداف وتدمير آليات إسرائيلية، منها دبابات ميركافا وجرافة عسكرية بقذائف 'الياسين، وذلك في كل من خان يونس ومدينة غزة وتحديدا حي تل الهوى الذي تمكن فيه مقاتلو القسام من قنص ضابط إسرائيلي.

وتظهر المشاهد احتراق آليات إسرائيلية بعد استهدافها من مقاومي القسام، كما بثت الكتائب مشاهد لاستهداف عناصرها بقذائف هاون تجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– خوضها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات العدو في مناطق 'العرايشية' و'بطن السمين' في خانيونس جنوب غزة.

من جانبه، اعترف جيش الاحتلال بخسائر جديدة في صفوفه، حيث أعلن عن مقتل وإصابة أربعة عشر ضابطا وجنديا في المعارك بقطاع غزة، موضحاً ان ضابطين أحدهما برتبة رائد من وحدة النخبة 'شلداغ' وجنديين قتلوا، في حين أصيب عشرة آخرون في شمالي قطاع غزة وجنوبه، خلال اربعة وعشرين ساعة فقط.

يأتي هذا فيما يواصل جيش الاحتلال نقل جنود من غزة إلى المستشفيات في الكيان، بعد إصابتهم في معارك شمال وجنوب قطاع غزة.

وبهذا يتجاوز عدد القتلى العسكريين 560 منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الاول الماضي، حصيلة تكذبها المقاومة وتشدد على ان خسائر جيش الاحتلال أعلى بكثير من الأرقام المعلنة.