المقاطعة في الأردن تكبد الشركات الداعمة للإحتلال خسائر بالملايين

العالم – خاص بالعالم

وتركز الحملات على اشهر الشركات الأميركية مثل سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" و(KFC) و"بيتزا هت" و(Subway) وسسلة مقاهي "ستار بكس"، وطالت ماركات الألبسة والأغذية ومختلف المنتجات والبضائع التي يعود مصدرها الى دول غربية داعمة لإسرائيل.

العديد من الحملات الداعية إلى مقاطعة منتجات الشركات التي تدعم حرب الإبادة على غزة هي بمثابة اداة للضغط وللتأثير عليها اقتصادياً، فمبيعات تلك الشركات انخفضت ثمانين بالمئة وفق ما قالته حملة الأردن تقاطع.

سلاسل المطاعم والمقاهي المرتبطة بامريكا باتت شبه خالية في الأردن منذ بداية الحرب بين المقاومة الإسلامية وعصابات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة.

بين قوسين او ادنى أصبحت تلك الشركات مهددة بالإغلاق والسبب ان خمسة وتسعون بالمئة من الأردنيين مقاطعين لكل ما هو أمريكي او يدعم الاحتلال، دعماً لصمود المقاومة والوقوف مع الأهل في قطاع غزة.

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