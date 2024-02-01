اليكم..تطورات اليوم الـ118 للعدوان الاسرائيلي الهمجي على غزة

العالم-فلسطين

وواصلت قوات الاحتلال قصف المناطق السكنية وتجمعات النازحين، بينما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني والعمليات البرية في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023 بلغت 27019 شهيدا، معظمهم من النساء والأطفال.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إن 118 شخصا على الأقل استشهدوا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما أصيب نحو 66139 شخصا منذ اندلاع العدوان.

-في اليوم الـ118 للعدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، دعت حركة حماس المؤسسات الحقوقية إلى توثيق جريمة إعدام جيش الاحتلال لـ30 فلسطينيا مكبلي الأيدي شمال قطاع غزة، بينما تواصلت الاقتحامات الصهيونية لمناطق بالضفة الغربية.

-وسائل إعلام فلسطينية: 4 شهداء جراء قصف طيران العدو الصهيوني منزلاً في حي النصر شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

-سامي أبو زهري: خط الإمداد التجاري للاحتلال والذي يمر عبر عدد من الدول العربية يشكل طعنة للشعب الفلسطيني والتفافاً على الضغوط التي تمارس على الاحتلال لوقف عدوانه على غزة.

-موقع إكسيوس: من المتوقع أن يوقع بايدن أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات جديدة على مستوطنين وربما مسؤولين إسرائيليين.

-كتائب القسام: ندك تحشدات العدو غرب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

-كتائب شهداء الأقصى: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود وآليات العدو في محاور التقدم غرب وجنوب غرب خانيونس.

-كتائب القسام تنشر مقطع فيديو لقيام عنصر من عناصرها بالالتحام بآليات تابعة للجيش الإسرائيلي، غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

خان یونس

-المفوض العام للأونروا: عدد من الدول المانحة علقت تمويلا للوكالة بقيمة 440 مليون دولار في ظل استمرار الحرب على غزة.

-كتائب القسام: استهدف مجاهدونا 3 آليات صهيونية بقذائف الياسين 105 على تخوم حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

-| كتائب القسام: استولينا على 3 طائرات "درون" للاحتلال في جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

يتبع...