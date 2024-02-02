امير عبداللهيان: الشعب الفلسطيني وحده له الحق في تقرير مصيره

العالم-إيران

وبحث وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الخميس، آخر التطورات المتعلقة بالعدوان الصهيوني على غزة.

وفي إشارة إلى اتصالاته واجتماعاته الأخيرة مع مسؤولي الدول الأخرى والمنظمات الدولية، وصف وزير الخارجية الايراني الوقف الفوري لجرائم الكيان الصهيوني ضد النازحين في غزة بأنه مفتاح إرساء الاستقرار والسلام في المنطقة بأكملها.

واذ اشاد بالمقاومة البطولية للشعب الفلسطيني خلال الأشهر الأربعة الماضية، أكد أمير عبداللهيان أن الشعب الفلسطيني وحده، باعتباره المالك الرئيسي لهذه الأرض، له الحق في تقرير مصيره ومستقبله، ولا يمكن لأي طرف أن يفرض إرادته وخططه السياسية عليه.

من جانبه قدم إسماعيل هنية شرحا عن الصمود والثبات الذي لا يوصف من قبل الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة في قطاع غزة والضفة الغربية، والخطط والمبادرات السياسية المطروحة لوقف جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة وتبادل الأسرى. مؤكدا بان فصائل المقاومة بصونها وحدتها وتماسكها ستعير الاهتمام للمبادرات المطروحة فقط اذا كانت تلبي المصالح العليا للشعب الفلسطيني.