فيديو خاص: رد موجع من حزب الله على ثكنة اسرائيلية

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: الاعتداءات الاسرائيلية تأتي منذ الصباح الباكر رغم سوء لاحوال الجوية في المنطقة الحدودية، بعد ليل شهد سخونة وغارات استهدفت العديد من المناطق اللبنانية من بينها مروحين بعدة غارات جوية ادت الى تدمير بعض المنازل ولم يبلغ عن وقوع اصابات.

وتابع: طوال الليل كان القصف يتركز ايضا على بلدات راشيا الفخار وحلتا، بالاضاف الى الاعتداءات المستمرة على بلدات حولا وميس وبليدا وعيتا الشعب والبلدات لواقعة في القطاع الاوسط بين راميا وعلما الشعب.

واشار مراسل قناة العالم الى ان المقاومة بالامس كانت قد نفذت مجموعة عمليات نوعية حيث استهدفت في ابرزها ثكنة زرعيت واوقعت اصابات محققة في تجمع لقوات الاحتلال.

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