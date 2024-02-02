شاهد.. شيطان الكونجرس: أطفال غزة ليسوا أبرياء!

العالم- الامريكيتان

وواجه أعضاء مجموعة الناشطين اليساريين "كود بينك"، ماست في قاعات الكونجرس ووصفوه بأنه "قاسي القلب" لدعمه القوي للحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 25 ألف فلسطيني، 70% منهم من النساء والأطفال، فيما يعاني مئات الآلاف من سكان غزة من الجوع والأمراض.

وقالت إحدى أعضاء المجموعة لماست: "أنت بلا قلب"، وسألته أخرى عما إذا كان قد رأى صور الأطفال القتلى والمحتضرين في غزة، فردّ قائلا: "هؤلاء ليسوا مدنيين فلسطينيين أبرياء".

ومن ثم سألته أخرى: "ماذا عن نصف مليون شخص يموتون جوعا؟"، ليجيب بأن "النصف مليون شخص الذين يتضورون جوعا حتى الموت هم الذين يجب أن يخرجوا ويشكلوا حكومة لا تقوم بمهاجمة إسرائيل بشكل يومى".

كما دعا إلى تدمير المزيد من البنية التحتية فى غزة، وقال إنه يريد التأكد من "ألا نعطى دولارا واحدا أو سنتا واحدا للأونروا وأن تلغى تماما".

واعتبر أن "الأمم المتحدة كانت غبية لأنها أنشأت الأونروا، على حد تعبيره.

يشار إلى أن هذا التعليق ليس أول تصريح للنائب المتطرف براين ماست يحمل خطاب كراهية ضد المدنيين والأطفال في غزة، ففي نوفمبر الماضي قال النائب الجمهوري إن "هناك عددا قليلا جدا من المواطنين الفلسطينيين الأبرياء".

جاء ذلك خلال جلسة لمناقشة مشروع القانون الذي قدمه، لمنع التمويل الدولي لحركة حماس، والذي تمت الموافقة عليه من قبل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي.

وفي تصريح خلال الجلسة، شكك المحارب القديم في الجيش الأمريكي ورئيس اللجنة الفرعية للرقابة والمساءلة للشؤون الخارجية بمجلس النواب، في اختيار الكلمات لأولئك الذين ينتقدون العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وزعم: "أود أن أشجع الجانب الآخر على عدم الاستخفاف بفكرة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، كما قيل مرارا وتكرارا"، مدعيا أنه "ليس هناك من مبالغة للقول بأن هناك عددا قليلا جدا من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء".

وأضاف: "لم أر مقاطع فيديو للمدنيين الفلسطينيين الأبرياء الذين كانوا يحاولون حماية الإسرائيليين، والذين كانوا يحاولون وقف الهجمات، ويحاولون إعادة الأسرى بدلا من نقلهم إلى أنظمة الأنفاق"، متهما السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، بنشر تعاليم معادية للسامية.

براين ماست يرتدي زي جيش الاحتلال الإسرائيلي

وفي 14 أكتوبر، وصل ماست، إلى الكابيتول هيل، مرتديًا الزي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب انطلاق عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية.

وكتب ماست، في منشور على موقع X، المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر، إلى جانب عدة صور له وهو يرتدي الزي العسكري: "باعتباري العضو الوحيد الذي خدم في كل من جيش الولايات المتحدة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، سأقف دائمًا مع إسرائيل".

وفي منشور ماست، قارن زي جيش الاحتلال الإسرائيلي بالعلم الفلسطيني الذي ترفعه النائبة رشيدة طليب، الديمقراطية من ولاية ميشيجان، خارج مكتبها، قائلا "طليب حصلت على علمها، وأنا حصلت على الزي الرسمي".

بريان جيفري ماست (من مواليد 10 يوليو 1980) هو سياسي أمريكي وعسكري أمريكي يشغل حاليا منصب نائب عن الحزب الجمهوري.

ولد ونشأ في ولاية ميشيجان. وهو ابن جيمس ماست وتيكسومينا تروخيو. وكان أجداده من جهة الأم مهاجرين من المكسيك.