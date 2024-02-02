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فيديو.. الأردن يتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا

الجمعة ٠٢ فبراير ٢٠٢٤ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

حقق المنتخب الأردني تأهلا تاريخيا إلى نصف نهائي كأس أمم آسيا لكرة القدم بعد فوزه على منتخب طاجيكستان بنتيجه 1-0.

العالم- الرياضة

وضمن منافسات دور الربع النهائي من البطولة حقق المنتخب الأردني فوز على منتخب طاجيكستان ليصعد إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وجاء هدف منتخب الأردن في الدقيقة 66، بهدف عكسي عن طريق وحدت حنونوف مدافع منتخب طاجيكستان، بعد ضربة رأسية من عبد الله نصيب مدافع منتخب الأردن لتعم الفرحة ملعب مدرجات أحمد بن علي الذى احتضن المباراة.

وبهذا الفوز صعد منتخب الأردن إلى نصف النهائي، فى انتظار الفائز من مباراة اليوم التى ستكون بين منتخبي استراليا وكوريا الجنوبية.

يذكر أن المباراة تابعها ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وزوجته الأميرة رجوة من المدرجات.

ملخص مباراة الأردن وطاجيكستان اليوم

رغم ان منتخب الاردن قد اتيحت له عدد كبير من الفرص من أجل تحقيق تسجيل الهدف الاول ولكن انتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي بدون اهداف.

وفي الشوط الثاني وصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمنتخب الاردن الضغط وقد استطلع اخير التسجيل عن طريق خطأ لاعب منتخب طاجيكستان في مرمي فريقة وحدت حنونوف في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني.

وحافظ منتخب الاردن على التقدم بالهدف خصوصا بعد سعي منتخب طاجيكستان خلال باقي دقيقه المباراة من اجل أدرك هدف التعادل ولكن فشلوا في تحقيق ذلك، ليحقق منتخب الاردن الفوز على حساب منتخب طاجيكستان بنتيجة هدف دون رد في ربع نهائي بطولة كأس امم آسيا.

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