المقاومة اللبنانية تستهدف مستوطنة 'كريات شمونة' بـ20 صاروخا

العالم- فلسطين المحتلة

وفيما دوت صفارات الإنذار وبشكل متكرر في كريات شمونه وكفار يوفال ومعيان باروخ وسنير في اصبع الجليل تحدث الاحتلال عن إطلاق صواريخ من لبنان نحو مستوطنة زرعيت بالجليل الغربي من دون إنذار مسبق.

وبينت صحيفة "معاريف" العبرية أنه لا يمكن الوصول إلى مستوطنة المنارة وتقييم حجم الأضرار بسبب ما وصفته بتهديد صواريخ حزب الله المضادة للدروع مشيرة الى أن نحو 70 بالمئة من المنازل تعرضت لأضرار كليا أو جزئيا بحسب تقديرات.

وفي المُقابل، شن جيش الإحتلال غارات على مواقع وبلدات عدة في الجنوب، واستهدف القصف المعادي محيط تلة حمامص في سردا. كما سقطت قذيفة دخانية على بلدة الخيام بين المنازل.

وفي سياقٍ متصل، أشار رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، خلال استقباله أمس وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الذي جاء إلى لبنان في زيارةٍ خاطفة تأتي ضمن جولة إقليمية يقوم بها، هدفها حث لبنان الرسمي على التقيد بالـ1701، إلى أن "إسرائيل تستهدف المدنيين والأحياء السكنية فى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية متجاوزة القرار الأممي 1701 ولقواعد الاشتباك، مشددًا على أن لبنان متمسك ومنتظر تطبيق هذا القرار منذ صدوره بكامله".