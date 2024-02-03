السبت ٠٣ فبراير ٢٠٢٤
١٢:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 03-02-2024

السبت ٠٣ فبراير ٢٠٢٤ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش 02-02-2024

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 01-02-2024