مصر.. كاميرا العالم تتجول في معرض القاهرة الدولي للكتاب

العالم - مراسلون

وسط إقبال كثيف من قبل القراء من مختلف أنحاء العالم يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب فعاليته الثقافية والأدبية المتعددة في دورته الخامسة والخمسين. ملايين الكتب في شتي المجالات وضعت بين جنبات أروقة هذا المحفل الثقافي لكي ينهل منها المواطنون العاشقون للقراءة والمعرفة.

وقالت سمر مختار وهي صاحبة دار نشر:"معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 يضم كل الدول العربية لاسيما ليبيا والمغرب وتونس وشرفونا جميع الدول العربية بكتبهم في شتی المجالات وهي كتب تفيد جميع الشعوب لاسيما المصريين فالقرائة مهمة جداً لتنمية الذات".

وعلى الرغم من الانتشار الواسع والغير مسبوق في الكتاب الإلكتروني إلا أن الكتاب الورقي الذي اعتاد عليه البشر من ألوف السنين لم يفقد قيمته ومايزال يحتفظ برونقه بين القراء لعدة أسباب.

وقالت علا جبر وهي مواطنة مصرية:"لن تقل أهمية الكتاب الورقي علی مر الزمن، فلمس ورق الكتاب باليد عند قراءته لذة بحد ذاته لن تقل أهميتها أبداً ولن يتركها الناس لقراءة الكتب الالكترونية، مع انه لاشك ان هناك من يحب قراءة الكتب الالكترونية".

ويعقد معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام تحت شعار "نصنع المعرفة ونصون الكلمة" وذلك بمشاركة ألف ومئتي ناشر من سبعين دولة من مختلف العالم وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة للمعرض عربياً وعالمياً.

ويعد معرض القاهرة الدولي للكتاب متنفساً للعاشقين للقراءة وهو يعد قبلة لاستعراض عناوين جديدة للمبدعين والمؤلفين من شعراء وفنانين ومفكرين.