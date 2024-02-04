عدة مظاهرات في المدن الاسرائيلية تطالب بصفقة لتبادل الاسری

العالم - مراسلون

تحرير ألاسرى ووقف الحرب والمطالبة بإقالة نتنياهو ومحاسبة المسؤولين عن فشل السابع من أكتوبر شعارات رفعت من قبل الالاف ممن خرجوا بتل ابيب والقدس المحتلة وبعدة مناطق أخرى داخل كيان الإحتلال الاسرائيلي. المتظاهرين قاموا بأغلاق شارع أيالون لتحقيق تلک المطالب.

تخوفات من ذوي الاسرى من الجنود والمحتجزين الاسرائيليين من توجهات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من تفجير صفقة التبادل التي كثر الحديث عنها مؤخراً لمكاسب شخصية وذلك تخوفاً من أنهيار حكومتة المتطرفة التي هدد بعض أعضائها بالانسحاب منها أمثال وزيري المالية والامن الداخلي الداعين للأستمرار الحرب ضد الفلسطينين ومقاومتهم.

اوساط أمنية وسياسية أسرائيلية تحذر من تفجر الاوضاع بالشارع الاسرائيلي وتزايد الانقسامات بداخلة في ظل الفشل الواضح بأدارة الحرب وعدم قدرتها على تحقيق أي من الاهداف التي تم الاعلان عنها تحديداً تحرير المحتجزين والاسرى الاسرائيلين لدى المقاومة الفلسطينية.

اطلاق المناشدات من قبل رئيس حکومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لأعضاء ائتلافه بعدم الانسحاب للحفاظ علی المشهد الموحد الاسرائيلي لکنه يعلم جيداً بأن الوضع الداخلي أصبح علی صفيح ساخن ربما ينفجر بوجهه بأي لحظة.