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المالكي يستنكر الاعتداء الأمريكي على سيادة العراق

المالكي يستنكر الاعتداء الأمريكي على سيادة العراق
الأحد ٠٤ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

إستنكر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأحد،القصف الذي شنه الجيش الأميركي على العراق واصفا اياه بمنهج "شريعة الغاب".

العالم - العراق

وقال المالكي في تدوينة إن "الاعتداء الأمريكي على سيادة العراق، وقتل أبنائه بدم بارد قد تكرر بنحو غير مسبوق، ومن دون رادع من المجتمع الدولي" ، داعيا إلى"موقف وطني مسؤول" يحمي سيادة البلد..

وأضاف المالكي: “وإننا إذ نستنكر استهداف واغتيال ثلة من أبنائنا من القوات العراقية في مقراتهم الثابتة، نؤكد أن من حق الحكومة العراقية التحرك على كل الأصعدة من أجل إيقاف هذه الاعتداءات وإدانتها، لأن هذا الفعل يؤسس لمنهج شريعة الغاب ويجلب المزيد من القتل والتخريب الذي لا مبرر له في القوانين الدولية، وشرعة حقوق الانسان، وقيم الحضارة المدعاة كذبا وزورا؟!”.

وتابع أن “العراقيين لا يقبلون الضيم ولا يمكن أن يصبروا على الاستهانة بأرواح أبنائهم، ولابد من موقف وطني مسؤول من الجميع يحمي سيادة الوطن وحياة الشعب”.

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