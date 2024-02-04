إيران.. إطلاق قمري كوثر و هدهد في يونيو عام 2024

العالم – إيران

وقال مصطفى عقيلي المدير التنفيذي لشركة أمید فضا المعرفية: لقد قررت الشركة الاستمرار في صناعة الأقمار الاصطناعية بشكل خاص، ولذلك بدأنا بتصميم وصناعة قمر كوثر الصناعي دون الحاجة إلى طلب من مؤسسة خاصة.

وأشار المدير التنفيذي لهذه الشركة: في الآونة الأخيرة، قامت منظمة الفضاء بشراء صور قمر كوثر الاصطناعي مسبقا من خلال توقيع عقد، وقد حصلت هذه المنظمة منا على ضمان التشغيل الصحيح للقمر الاصطناعي، وبدأت هذه المنظمة التعاون مع القطاع الخاص لشركات الفضاء.

وأكد: من ناحية أخرى، عندما نجحنا في صناعة قمر كوثر الاصطناعي، لم تهتم بنا بعض المجموعات لأنهم ظنوا أننا لا نملك القدرة على صناعة الأقمار الاصطناعية، لقد رأوا قدراتنا و وثقوا بنا تدريجيا.

وأشار: إذا تم الانتهاء من مشروع هدهد، فسيتم فتح الطريق لتنظيم هذه الأقمار الاصطناعية.

وفي إشارة إلى إطلاق هذين القمرين الاصطناعيين التابعين للقطاع الخاص، أوضح عقيلي: من المفترض أن يتم وضع القمرين الاصطناعيين هدهد وكوثر في المدار بواسطة منصة إطلاق أجنبية.

وأضاف المدير التنفيذي لهذه الشركة: إستغرق صناعة قمر كوثر 4 سنوات، وبالخبرة التي اكتسبناها من هذا القمر تمكنا من صناعة قمر هدهد في عام واحد.

وقال: هذين القمرين الاصطناعيين حاليا في مرحلة الاختبارات الشاملة.

وتابع: أجرينا مرحلة اختبار في روسيا، ونأمل أن يتم إطلاق هذه الأقمار الاصطناعية في ديسمبر من هذا العام، ولكن كان هناك تأخير، وإذا كان هذا الإطلاق سيتم في يونيو من العام المقبل، فسنطلق القمر الاصطناعي مرة واحدة في شهر مايو من العام المقبل في روسيا ونجري الاختبارات اللازمة.