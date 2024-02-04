أبو عبيدة: "القسام" دمرت 43 آلية للاحتلال ويجهز على 15 جنديًّا في أيام

العالم - فلسطين

وقال أبو عبيدة في تصريح صحفي عبر حسابه على تلجرام: تمكن مجاهدو القسام خلال الأيام الماضية من تدمير 43 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا.

وأضاف: أكد مجاهدونا إجهازهم على 15 جنديًا صهيونيًا من نقطة الصفر وقنص ضابط وجندي وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 17 مهمة عسكرية مختلفة تم خلالها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة.

كما أكد تفجير مدخل نفق في عدد من جنود العدو، معلنا أن المجاهدين استولوا على 4 طائرات "درون"، ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون في محاور القتال، ووجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو "تل أبيب" ومحيطها.

وتواصل كتائب القسام منذ 7 أكتوبر الماضي معركة طوفان الأقصى دفاعا عن الشعب الفلسطيني وانتصارًا لمقدساته، ووتصدى لقوات الاحتلال التي تشن حربًا دامية على قطاع غزة.