طهران.. تكريم الشخصيات المؤثرة في الصناعة والتعدين والاقتصاد

العالم - مراسلون

وصرح أمين المؤتمر، محمد رضا يارمحمدي لقناة العالم:"يعقد هذا الاجتماع كل عام بهدف تحسين بيئة الأعمال والتنمية الاقتصادية بين المنظمات والشركات في إيران في مجال الصناعة والتعدين مع الاهتمام بالظروف السياسية والاقتصادية الخاصة والحظر الاحادي الجانب الامیرکي".

وقال مستشار المدير العام لصناعة النحاس الوطنية في إيران، حميد علي آباديان:"تعتبر إيران الدولة الخامسة في العالم من حيث احتياطي النحاس ولها الرقم القياسي في إنتاج النحاس في جنوب غرب آسيا، وفي العام الماضي تمكنا من تسجيل رقما قياسي في اكتشاف النحاس في البلاد والذي يعتبر من أهم العناصر الاستراتيجية".

الإجراءات المبتكرة المبنية على المعرفة وإنشاء وتطوير ريادة الأعمال وخلق فرص العمل وتبادل الخبرات وإدخال كبار مديري الشركات القائمة على المعرفة للنهوض بالعلوم التكنولوجيا الحديثة من أهم أهداف هذا المؤتمر الوطني.

وقال أمين افصحي وهو أحد المشاركين في المؤتمر:"منذ 9 سنوات ونحن نعمل في مجال استكشاف العناصر الأرضية النادرة، والتي تعتمد عليها العديد من الصناعات اليوم، ومن خلال الاعتماد على الخبراء المحليين والشركات القائمة على المعرفة، تمكنا من تحقيق معرفة استكشاف هذه العناصر باعتبارنا الدولة الرابعة في العالم".

اما بريسا رادمهر وهي أيضاً مشاركة في المؤتمر فقالت لقناة العالم:"تعمل شركتنا في مجال نقل التكنولوجيا والمعرفة والاستثمار في الصناعات الرئيسية في البلاد مثل الصلب والنفط والغاز، ونحن نولي أهمية كبيرة للشركات القائمة على المعرفة لأن إيران هي واحدة من أفضل الدول في العالم بما لديها من موارد انسانية متخصصة".

بناء على مؤشرات ومبادئ الإدارة المهنية وخلق ريادة الأعمال بما يتماشى مع تطوير الأعمال وخلق فرص العمل تم في المؤتمر تكريم مائة مجموعة من أصل ستمائة مجموعة مشاركة.