بعد 4 مقترحات فاشلة وزير الخارجية الاميركي يعود للمنطقة بمقترح جديد

العالم _ خاص بالعالم

جولة خامسة تشمل 8 عواصم بينها الرياض والدوحة وابوظبي والقاهرة وتل ابيب والضفة الغربية وعمان وتأتي في وقت تظهر فيه واشنطن تدريجيا المزيد من الإحباط تجاه كيان الاحتلال مع فرض عقوبات الخميس على مستوطنين رغم عدم دعم ادارة الرئيس جو بايدن الدعوات الدولية لكيان الاحتلال لانهاء الابادة الجماعية في غزة.

ووسط آمال بأن تفضي هذه الجولة الى ايجاد حلول لانهاء العدوان، تتجه الانظار الى لقاءات بلينكن في المنطقة بعدما كان قد اعلن الاسبوع الماضي ان هناك أملا حقيقيا في نجاح ما وصفه بالمقترح الجيد والقوي والذي كان قد تمت صياغته في اجتماع باريس قبل ايام بين مسؤولين ومديري استخبارات من مصر وقطر وكيان الاحتلال والولايات المتحدة، مقترح لم ترد حركة حماس عليه بعد وما زال قيد الدراسة بانتظار ان ترسل وفدا الى القاهرة لمزيد من المناقشات واعلان موقفها وكانت قد اكدت انه من السابق لأوانه الحديث عن التوصل إلى اتفاق رغم تفاؤل الدوحة.

مستشار الأمن القومي الأميركي جايك : الكرة في ملعب حماس في الوقت الحالي. بلينكن سيضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المزيد من الغذاء والماء والدواء إلى غزة التي تحولت إلى أنقاض بسبب القصف المستمر منذ نحو 4 أشهر. سيكون ذلك على رأس أولوياته عندما يلتقي الحكومة الإسرائيلية.

لكن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قال ان الحكومة ليست مستعدة لقبول اتفاق بأي ثمن لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، تصريح جاء وسط انقسامات في ائتلافه بخصوص الموقف الاميركي في ظل انتقاد اليمين المتطرف لبايدن والتوتر الذي ساد علاقته مع نتنياهو مؤخرا.

ياتي هذا فيما تتواصل الاحتجاجات في تل ابيب ومناطق اخرى تنديدا بعجز الحكومة في تأمين الافراج عن المحتجزين في غزة وسط مطالبات بالإسراع في اعادتهم والقبول بالمقترح الذي يقضي بحسب مسؤول في حركة حماس.