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مناورات بحرية مشتركة بين ايران وروسيا والصين

مناورات بحرية مشتركة بين ايران وروسيا والصين
الإثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - ١١:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد سلاح البحر في الجيش الايراني الإدميرال " شهرام ايراني" أنه من المقرر أن تجري جمهورية ايران الاسلامية مناورات بحرية مشتركة مع روسيا والصين لتوفير الأمن في المنطقة، مؤكدا أنه تم توجيه الدعوة الى الدول الاخرى للمشاركة في هذه المناورات التي ستجري في نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 19 اذار/مارس).

العالم - ايران

وأكد الادميرال ايراني أن أهم استراتيجية يعتمدها سلاح البحر في الجيش الايراني حاليا، هي حفاظ وحماية المصالح والمصادر الاقتصادية للبلاد والشعب الايراني، وشدد على أن الهدف من المناورات المذكورة هو توفير الأمن للمنطقة والمصالح المشتركة.

وتابع قائلا: اننا نحرس الملاحة البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية من خلال مرافقة السفن الايرانية في البحار، كما نساعد في توفير الامن لسفن الدول التي تحتاج الى المساعدة.

واضاف: انه وبدعم من وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة خططنا لضم عدة سفن للإسطول البحري حتى نهاية العام الايراني الجاري.

الجدير بالذكر أن مناورات « الإغاثة والإنقاذ » قد جرت في الشهر الأخير من الخريف الماضي بمشاركة سفن حربية ووحدات جوية تابعة لسلاح البحر في الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان في شمال المحيط الهندي ومضيق هرمز.

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