الإثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤
٠٢:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

100 مدينة في بريطانيا والعالم ستشارك في اليوم العالمي لغزة

الإثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا، بن جمال، أن يوم الـ17 من شهر شباط/ فبراير الجاري هو اليوم العالمي الثاني للعمل من أجل غزة.

العالم_فلسطين

وقال بن جمال خلال مظاهرة احتجاجية ضد الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة البريطانية لندن، إن يوم 17 شباط/ فبراير سيكون "يوم العمل" العالمي الثاني من أجل غزة.

وأضاف أن الناس في أكثر من 100 مدينة في المملكة المتحدة، ونحو 60 دولة عبر العالم، سيقومون بمسيرات للتعبير عن التضامن مع فلسطين والمطالبة بوقف إطلاق النار، في اليوم المحدد.

يأتي ذلك في ظل تواصل المظاهرات والفعاليات المناصرة للشعب الفلسطيني عبر العديد من عواصم العالم، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

يذكر أن اليوم العالمي الأول للعمل من أجل غزة، جرى تنظيمه في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث إنه شهد مشاركة جماهيرية واسعة في أكثر من 120 مدينة داخل بريطانيا، ونحو 45 دولة.

وطالب الحراك العالمي المؤيد لفلسطين حينها بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وفك الحصار الإسرائيلي.

روابط ذات صلة

بريطانيون غاضبون يحتجون امام مبنی قناة تلفزيونية ضد انحيازها في التغطية الخبرية

بهذه الخطوة.. منظمات بريطانية تدعم فلسطين وتتحدى الحكومة

ايران: على حركة عدم الانحياز بتجديد التضامن مع الشعب الفلسطيني