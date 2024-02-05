شولتس لنتنياهو: إقامة الدولتين هو "الحل الدائم الوحيد"

العالم-الاحتلال

وقال شولتس في بيان نقله الناطق باسمه: "وحده حل الدولتين عن طريق التفاوض يفتح آفاق التوصل إلى حل دائم للصراع في الشرق الأوسط، يجب أن ينطبق ذلك على غزة والضفة الغربية".

ودعا شولتس في بيانه أن تُمنح "السلطة الفلسطينية بعد خضوعها للإصلاح.. دورا مركزيا".

وترفض حكومة نتنياهو البحث في "حل الدولتين"، ما يثير استياء المجتمع الدولي، وقد جدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الشهر الماضي التأكيد على معارضته أي "سيادة فلسطينية".

وكان قد أبدى نتنياهو في وقت سابق رفضه لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة.

‎وعقب ذلك قال بايدن إنه تحدث مع نتنياهو عن الحلول الممكنة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرا إلى أن أحد المسارات قد يتضمن تشكيل حكومة مدنية.