العالم – خاص بالعالم

بلينكن التقى في القاهرة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وبحث الجانبان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الاسرى بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال، بالاضافة الى ملف التطبيع بين كيان الاحتلال وبعض الدول العربية وهو ملف تروّج له الولايات المتحدة بشدة خلال هذه الفترة.



بلينكن التقى قبل ذلك في الرياض بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وجرى خلال اللقاء بحث الاوضاع المتوترة في المنطقة وسبل البحث عن تهدئة فيها، والتقى ايضا بنظيره السعودي فيصل بن فرحان.

وقال مسؤول أميركي رفيع إن إحدى أولويات بلينكن في هذه الجولة هي إيصال رسالة مباشرة إلى دول المنطقة مفادها أن الولايات المتحدة لا تريد أن يتأجج الصراع ولن تفعل ذلك. وتشمل جولة بلينكن ايضا زيارة قطر وكيان الاحتلال الاسرائيلي والضفة الغربية.



الوزير الاميركي يناقش خلال جولته في المنطقة مقترح هدنة أعد خلال اجتماع في أواخر الشهر الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، والذي حضره رئيس الاستخبارات الأميركية المركزية ويليام بيرنز، ومسؤولون مصريون وقطريون واخرون من كيان الاحتلال.

وقالت مصادر مطلعة ان المقترح ينص على وقف إطلاق نار لمدة اربعين يوما على الأقل، واطلاق سراح مجموعة من الاسرى من الجانبين، لكن المقاومة الفلسطينية اعلنت رفضها لهذا المقترح واكدت على ضرورة ان تحصل على ضمانات من كيان الاحتلال بان ينسحب من قطاع غزة وينهي الحرب والموافقة على ملفات اخرى من بينها اعادة الاعمار وفك الحصار.



الولايات المتحدة باتت ترى ان الوضع في المنطقة قد ينفجر بأي لحظة في وجهها ووجه كيان الاحتلال الاسرائيلي، خصوصا في ظل الدعم اللا متناهي من المقاومة في العراق ولبنان بالاضافة الى اليمن، وهو ما زاد الضغط اكثر نحو التحرك الدبلوماسي عله ينتج حلا ويكتب نهاية لهذا العدوان.

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