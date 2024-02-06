إيران: محاكمة العناصر الرئيسية في زمرة منافقي خلق الإرهابية

العالم – خاص بالعالم

هي الجلسة العاشرة.. من محاكمة غيابية لـ104 أشخاص من العناصر الرئيسية في زمرة المنافقين ومن بينهم مريم رجوي، لارتكابهم جرائم منها عمليات إرهابية في الثمانينيات.



انتهت المحكمة من استماع لائحة اتهام تألفت من700صفحة وبدأت في جلستها الجديدة في المرحلة الثانية وهي استماع ملاحظات محامي الدفاع.

عينت النيابة العامة خمس محامين للدفاع عن المتهمين وحضر الجلسة عدد من ذوي الشهداء وضحايا العمليات الإرهابية التي ارتكبتها المنظمة.

وقالت والدة أحد الضحايا:"قدمنا شكوى للقضاء الايراني ضد منظمة خلق الارهابية ونريد ثأر أبنائنا الذين قضوا شهداء نتيجة افعال زمرة المنافقين الارهابية في عز شبابهم".

السيدة زهراء أنها عندما كانت بنت الثلاثة أعوام فقدت والدها الذي كان تاجر مكسرات في سوق طهران في عملية غدر واغتيال نفذتها زمرة خلق الارهابية في الثمانينيات تقول إنها لا تنسى مشاهد بقيت عالقة في ذهنها رغم أنها كانت بنتا صغيرة.

وقالت زهراء مقدم وهي إبنة شهيد:"لقد اغتال المنافقون أبي في أحد الشوارع في العاصمة طهران دون اي ذنب وانا اريد معاقبة مرتكبي الجريمة".

زمرة مجاهدي خلق، نفذت المئات من عمليات التفجير والاغتيال أسفرت عن استشهاد أكثر من 17ألف ايراني معظمها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وعناصرها اليوم يتخذون من ألبانيا مقرا لهم وينتشرون في بعض الدول الاوروبية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...