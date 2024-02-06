بيانات هامة لمقاومة حزب الله بشأن مانفذته اليوم ضد الصهاينة

العالم - لبنان
وصباح اليوم الثلاثاء، استهدف مجاهدو المقاومة ثكنة "راميم" بصاروخي "بركان"، وانتشارًا لجنود العدو في محيط موقع "جل العلام" بصاروخ "فلق" واحد.
وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة حول استهداف موقع "المرج:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:12 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 06-02-2024 موقع المرج وانتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه بالقذائف المدفعيّة وحققوا إصابات مباشرة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الثلاثاء 06-02-2024 م
25 رجب 1445 هـ
ونص البيان الصادر عن المقاومة حول استهداف محيط ثكنة "راميم":
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:20 من قبل ظهر يوم الثلاثاء 06-02-2024 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الثلاثاء 06-02-2024 م
25 رجب 1445 هـ
نص البيان الصادر عن المقاومة حول استهداف موقع "جل العلام":
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم الثلاثاء 06-02-2024 انتشاراً لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ فلق واحد وأصابوه إصابةً مباشرة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الثلاثاء 06-02-2024 م
25 رجب 1445 هـ
نص البيان الصادر عن المقاومة حول استهداف ثكنة "راميم":
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:15 من صباح يوم الثلاثاء 06-02-2024 ثكنة راميم بصاروخي بركان وأصابوها إصابةً مباشرة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الثلاثاء 06-02-2024 م
25 رجب 1445 هـ
نص البيان الصادر عن المقاومة حول استهداف مقر قيادة كتيبة "بيت هلل" التابع للواء الإقليمي الشرقي 769:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 06 - 02 - 2024 مقرّ قيادة كتيبة "بيت هلل" التابع للواء الإقليمي الشرقي 769 بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الثلاثاء 06 - 02 - 2024 م
25 رجب 1445 هـ