بيانات هامة لمقاومة حزب الله بشأن مانفذته اليوم ضد الصهاينة

العالم - لبنان

وصباح اليوم الثلاثاء، استهدف مجاهدو المقاومة ثكنة "‏راميم" بصاروخي "بركان"، وانتشارًا لجنود العدو في محيط موقع "جل العلام" بصاروخ "فلق" واحد.

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة حول استهداف موقع "المرج:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:12 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 06-02-2024 موقع ‏المرج وانتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه بالقذائف المدفعيّة وحققوا إصابات مباشرة.‏

‏

‏ ‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 06-02-2024 م

‏25 رجب 1445 هـ

ونص البيان الصادر عن المقاومة حول استهداف محيط ثكنة "راميم":

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎11:20‌‏ من قبل ظهر يوم الثلاثاء 06-02-2024 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً ‏مباشرة.‏

‏

‏ ‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 06-02-2024 م

‏25 رجب 1445 هـ

نص البيان الصادر عن المقاومة حول استهداف موقع "جل العلام":

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم الثلاثاء 06-02-2024 ‏انتشاراً لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ فلق واحد وأصابوه ‏إصابةً مباشرة.‏

‏

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 06-02-2024 م

‏25 رجب 1445 هـ

نص البيان الصادر عن المقاومة حول استهداف ثكنة ‏"راميم":

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:15 من صباح يوم الثلاثاء 06-02-2024 ثكنة ‏راميم بصاروخي بركان وأصابوها إصابةً مباشرة.‏

‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 06-02-2024 م

‏25 رجب 1445 هـ

نص البيان الصادر عن المقاومة حول استهداف مقر ‏قيادة كتيبة "بيت هلل" التابع للواء الإقليمي الشرقي 769:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 06 - 02 - 2024 مقرّ ‏قيادة كتيبة "بيت هلل" التابع للواء الإقليمي الشرقي 769 ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة.‏

‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

الثلاثاء 06 - 02 - 2024 م

‏25 رجب 1445 هـ