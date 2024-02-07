شاهد/بايدن يتلعثم من جديد ويطلق كلمات غريبة حول رد حماس

العالم - فلسطين

وزلّ الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا، خلال حديثه عن الرد الذي قدمته حركة حماس حول مقترح وقف إطلاق النار في غزة.



وفي حديث أمام الصحفيين الثلاثاء، قال بايدن: "هناك بعض التحرك، ولا أريد، لا أريد، دعني أختار كلماتي – هناك بعض التحرك. كان هناك رد من آه، كان هناك رد من المعارضة".



وأثارت الكلمات الغريبة وغير المفهومة حيرة الصحفي الذي وجه له السؤال، ليقول الأخير له: "هل تقصد حماس؟"، وحينها رد الرئيس الأمريكي: "نعم آسف، أقصد حماس".



وأضاف بايدن: "ولكن يبدو أن الأمر مبالغ فيه بعض الشيء، هناك مفاوضات مستمرة الآن"، دون أن يوضح مقصده من عبارة "مبالغ فيه".

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أعلنت أنها سلمت ردها على مقترح اتفاق إطاري لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى، بهدف إنهاء الحرب المتواصلة على القطاع منذ أكثر من أربعة أشهر.



وقالت الحركة في بيان لها: "تعاملنا مع المقترح بما يضمن وقف إطلاق النار التام، والإغاثة والإيواء والإعمار، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل أسرى".