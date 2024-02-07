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طهران.. مهرجان 'إيران المستقبل'؛ تجربة ثقافية متميزة للفتيان

الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٤ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

على أعتاب الذكرى الـ45 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، اقيم في العاصمة طهران مهرجان 'إيران المستقبل' بنسخته الـ3 الذي يعدّ تجربة ثقافية وتعليمية متميزة للفتيان، وتم تصميمه مع التركيز على الكتب والقراءة وخلق أجواء مفعمة بالحيوية والأمل.

العالم _ مراسلون

وقال أحد المسؤولين في المهرجان هادي امامي لقناة العالم: هذا المهرجان يساعد الطلاب في التعلم والتعرف عن كثب ومن قريب بالعلوم المختلفة وعلى شكل جماعي و كذلك انفرادي مع عوائلهم و يستفيد منه الطلاب ويلعبون و يتنافسون ويتعلمون حيث أقيم في 21 قسم مختلف .

حدث حمل شعار 'إيران المستقبل، إيران التي تصنعها بنفسك ' ومن خلال الجمع بين الترفيه والتعلم، يوفر بيئةً للفتيان لاكتشاف مهاراتهم واهتماماتهم والمضي قدمًا نحو نموهم مع توفير الفرص لهم.

وقالت احدى الطالبات المشاركات: باعتقادي ان هذا الحدث جيد للغاية حيث يخرج الطلاب من المدارس و يحضرون هنا ليستمتعوا معا وفي الوقت نفسه يتعلمون.

وقالت طالبة أخرى: عندما نحضر هنا نخرج من الأجواء التي نعيشها في المدارس وإلى جانب اصدقاءنا نلعب و نتعلم لنعود إلى مدرستنا بمعنوية عالية ونصنع مستقبلنا و مستقبل بلادنا.

وشهد المهرجان إقامة سلسلة من ألعاب التحدي الترفيهية الجماعية المعرفية والفكرية والعلمية والحركية والمحادثة، والبحث عن المواهب للفتيان في أقسام مثل الالعاب التكنولوجية، الدردشة، الألعاب الرقمية، وألعاب الذكاء الاصطناعي، وألعاب الحركة، وعرض الأفلام والبرامج خلال المهرجان.

يرمي المهرجان إلى تنمية روح الأمل والثقة بالنفس، وازدهار مواهب الفتيان وطاقاتهم الفردية والإجتماعية.

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