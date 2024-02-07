هذا ما قاله الرئيس الإيراني حول المفاوضات..

العالم - إيران

جاء ذلك في كلمة الرئيس الايراني، اليوم الاربعاء، خلال مراسم احياء ذكرى انتصار الثورة الاسلامية الـ 45 بحضور جمع من سفراء وممثلي البعثات الخارجية المعتمدين في صالة المؤتمرات الدولية بطهران.

واشار "السيد رئيسي" الى مرور 45 عاما على انتصار الثورة الاسلامية في ايران؛ معرجا على بعض النقاط التي وصفها "اساسية وينبغي احاطة الشعب الايراني وسائر الشعوب المسلمة والحرة والمستقلة بها".

ومضى الى القول : ان ثورة الشعب الايراني، انتصرت بفضل الباري عزل وجل والاستناد على الذات، بعيدا عن اي دعم لقوى خارجية شرقية او غربية، وانما بتضحيات هذا الشعب الاعزل.

وتابع : ان الشعب الايراني انتصر بثورته المباركة على النظام البهلوي الذي كان مدججا بالسلاح ومدعوما من جانب امريكا وبريطانيا ودول غربية اخرى؛ هذا الشعب اراد ان يطيح بنظام عميل كان قد فضّل مصالح الغرب على المصالح الوطنية.

ولفت رئيس الجمهورية، بان الاعداء حاولوا ان يحبطوا ثورة الشعب الايراني، ويعرقلوا تاسيس نظام قائم على ارادة هذا الشعب في ايران؛ لكن الامام الخميني (رض) استطاع فور انتصار الثورة ان يحدد ملامح وسمات الحكومة القادمة ويؤسسها من خلال الاستفتاء الشعبي وهو انجاز ديمقراطي بامتياز.