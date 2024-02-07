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كأس أمم آسيا..

في الدقائق الأولى.. المنتخب الإيراني يهز شباك قطر +فيديو

الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

هز المنتخب الإيراني لكرة القدم شباك المتخب القطري في الدقائق الإولى لمبارة كرة القدم الحاسمة للدور النهائي من بطولة كأس أمم أسيا المقامة في قطر.

العالم - إيران

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