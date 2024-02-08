اليمن.. عدوان أمريكي بريطاني جديد يستهدف الحديدة وصعدة

العالم - الیمن

وأفاد مراسل العالم في الحديدة بأن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين، ليل الأربعاء، منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف.

وفي صعدة أوضح مراسلنا أن العدوان استهدف، فجر الخميس، منطقة القطينات بمديرية باقم

وفجر، الثلاثاء الفائت، شن العدوان الأمريكي البريطاني 3 غارات على شرق مدينة صعدة.

ويوم الاثنين، 5 فبراير الجاري استهدف العدوان منطقة الكثيب شمال مدينة الحديدة بعدة غارات جوية.

وكان العدوان الأمريكي البريطاني قد شن في ذات في وقت سابق من ذات اليوم، 15 غارة على محافظتي صعدة والحديدة، حيث شن 8 غارات على منطقة راس عيسى، و3 غارات في مناطق متفرقة من الزيدية بمحافظة الحديدة، في حين شن 4 غارات شرقي مدينة صعدة.

وأعلنت القوات المسلحة اليمني، في الرابع من فبراير الجاري، أن تحالف العدوان الأمريكي البريطاني شن 48 غارة على العاصمة صنعاء وخمس محافظات أخرى، مؤكدة أن هذه الاعتداءات لن تمر دون رد.

وأوضح متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب، أن طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن 48 غارة جوية خلال الساعات الماضية.

وبين أن الغارات توزعت على 13 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، و11 غارة على محافظة تعز، و9 غارات على محافظة الحديدة، و7 غارات على محافظة البيضاء، و7 غارات على محافظة حجة، وغارة على محافظة صعدة.

وأكد العميد سريع أن هذه الاعتداءات لن تثنينا عن موقفنا الأخلاقي والديني والإنساني المساند للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ولن تمر دون رد وعقاب.

وكان العدوان الأمريكي البريطاني قد شن عدة غارات، في الثالث من فبراير، على شرق مدينة صعدة، ومنطقة الجر في مديرية عبس بمحافظة حجة.