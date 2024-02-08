الداخلية الايرانية: على اميركا أن تدرك أنها لا يمكنها التدخل في الدول

العالم - ایران

ولدى استقباله مستشار وزير الداخلية العراقي والوفد المرافق له يوم الاربعاء، قال احمد وحيدي : ان ممثل العراق في مجلس الامن الدولي اتخذ مواقف جيدة. وعلى اميركا ان تدرك انها لا يمكنها ان تتدخل في الدول، وتقصف سوريا واليمن وفي ذات الوقت تدعم الكيان الصهيوني. نحن نشكر مواقف الحكومة والشعب العراقي في مساندة فلسطين. نحن في لحظة تاريخية حساسة وعلى العالم ان يستمع الى مواقف الامة الاسلامية.

وبشأن الحدث العظيم المتمثل بالاربعين الحسيني، قال وحيدي: بشأن الاربعين لدينا تجارب جيدة في العام الماضي، وهي ثمرة التنسيق، معربا عن تقديره لرئيس الوزراء العراقي في هذا المجال، ومعربا عن امله بأن تجري مراسم الاربعين لهذا العام افضل من العام الماضي، وان نسد النواقص.

وأشار وحيدي الى الاتفاق ذي 36 بندا بين الوفدين الايراني والعراقي وأكد على رفع المشكلات المرتبطة بعبور الحدود والنقل والامكانات والخدمات الصحية والطرق.