طوفان الأقصى يطيح بضابط صهيوني

العالم-الاحتلال

ورأى محلل الشؤون العسكرية والأمنية في قناة “كان” روعي شارون إن الخطوة غير عادية، وتتطلب شجاعة، وتدل على المزاج في شعبة الاستخبارات، لافتاً إلى أنها الاستقالة الأولى منذ السابع من أكتوبر 2023.

وكان الضابط المذكور أبلغ قادته، في رسالة بعث بها إليهم، أمس الأربعاء: “أتحمل مسؤولية دوري في فشل 7 أكتوبر وأطلب إنهاء مهامي في المنصب”.

وأشار الضابط إلى أنه فهم منذ بداية الحرب أن عليه إنهاء مهامه، ولكنه انتظر توقف القتال، والآن بعد أربعة أشهر شعر أن الوقت قد حان لتحمل المسؤولية والاستقالة من منصبه.

وشدّد روعي شارون إلى أنه “من المهم التأكيد على أن هذا الفشل أعمق بكثير من أداء ضابط برتبة رائد، بل يرتبط بالكثير من القادة من الرتب العليا في أمان وفي تشكيلات أخرى في الجيش”.

وفي محاولة للتقليل من أهمية الموضوع، رد الناطق بلسان “الجيش” الإسرائيلي بالقول إن “الضابط توجّه إلى قادته قبل عدة أسابيع وطلب إنهاء عمله لأسبابٍ شخصية. الضابط أنهى مهامه في الأيام الأخيرة وذهب في إجازة غير مدفوعة، وفي نهايتها سيفحص مستقبله في الجيش”.