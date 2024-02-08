فيديو خاص: الاحتلال يفرج عن 71 اسيرا فلسطينيا؟!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: لازال هناك المئات من الفلسطينيين لازالوا محتجزين لدى الاحتلال، واعتقلوا خلال الهجوم البري ومداهمة المنازل وفي شوارع غزة، مشيرا الى ان الاسرى وصلوا الى القطاع عبر معبر كرم ابوسالم.

وتابع ان الاسرى وصلوا الى القطاع في حالة سيئة يرثى لها، وجلهم نقلوا الى مستشفى ابو يوسف النجار شرقي محافظة رفح، وبعضهم نقلوا الى مدرسة لوكالة الاونروا، حيث تم تخصيص اجنحة لهم.

واشار مراسلنا الى ان واقع الاسرى الانساني سيئ جدا، ولا تواصل مع عائلاتهم والبعض منهم لا يعرف عن مصيرهم شيئا بسبب انعدام الاتصال بين الشمال والجنوب.

واكد ان مدينة رفح تتعرض الان لأشرس الغارات والقصف منذ بداية العدوان، طال منازل للفلسطينيين في حي الجنينة، كما استهدف الصيادين على شواطئ غزة، ما ادى الى استشهاد 4 منهم.

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