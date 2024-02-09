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بوتين: يتعين على الولايات المتحدة تصحيح خطئها في أوكرانيا

بوتين: يتعين على الولايات المتحدة تصحيح خطئها في أوكرانيا
الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه بعدما اتخذت أوكرانيا قرارًا بالانسحاب من المفاوضات مع روسيا بناءً على توجيهات من واشنطن، يجب الآن على الولايات المتحدة أن تبحث عن حل وتصحيح هذا الخطأ.

العالم - أوروبا

جاء حديث بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، والتي نُشرت على موقع الصحفي الأمريكي، وسأل كارلسون بوتين عن سبب عدم حل القضية الأوكرانية مباشرة مع إدارة جو بايدن التي تسيطر على إدارة فلاديمير زيلينسكي.

أجاب بوتين: "إذا قررت إدارة زيلينسكي في أوكرانيا الانسحاب من المفاوضات، فأنا أعتقد أنهم فعلوا ذلك بتوجيه من واشنطن. فليجدوا الآن، إذا كانوا يرون في واشنطن أن هذا القرار غير صحيح، فليتخلوا عنه، وليجدوا مبررًا رقيقًا وغير مؤذٍ لأحد، وليجدوا هذا الحل. ليس نحن من اتخذنا هذه القرارات - هم من اتخذوا القرار، فليتخلوا عنه. هذا كل شيء".

وأضاف الرئيس الروسي: "لقد اتخذوا قرارًا خاطئًا، الآن علينا البحث عن حل لهذا القرار الخاطئ، هل يجب علينا أن ندفع ثمن أخطائهم ونصححها؟ هم ارتكبوا الخطأ، فليصححوه. نحن مع ذلك".

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