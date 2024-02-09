شاهد بالصور.. أكثر من 1.3 مليون نازح في رفح وسط ظروف قاسية

العالم - فلسطين المحتلة

وكتب قناة "جنين البواسل" قائلة: أكثر من (1,3 مليون) نازح في رفح، وسط ظروف قاسية مع استمرار الحصار وعدوان الاحتلال.

يأتي ذلك في وقت كثفت فيه قوات الاحتلال الاسرائيلي، القصف المدفعي على وسط وغرب وجنوب مدينة رفح، وقد شنت طائرات الاحتلال الاربعاء الماضي سلسلة غارات عنيفة على رفح التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون نسمة.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات وأحزمة نارية عنيفة شمال مدينة رفح، فيما قصفت المدفعية الاسرائيلية بشكل مكثف المناطق الشرقية لرفح، في حين قصفت الزوارق الحربية المناطق الغربية القريبة من الحدود المصرية.

وفجر اليوم الجمعة، استشهد 8 مواطنين فلسطينيين بينهم 3 أطفال على الأقل، وأصيب آخرون، بغارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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