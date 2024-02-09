الرئيس الإيراني يرعى افتتاح ۲۰۰ قناة تلفزيونية للحملات الانتخابية

العالم - إيران

وخلال مراسم الافتتاح هذه، صرح رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون الايرانية "بيمان جبلي" بأنه منذ بداية تأسيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، تم تفعيل ما يقرب من 160 قناة تلفزيونية وإذاعية وطنية وإقليمية ودولية في هيئة الإذاعة والتلفزيون الايرانية.

واضاف انه وفي هذه الخطة، فإن القنوات الانتخابية متاحة للمرشحين بحسب عدد الدوائر الانتخابية على مدار 24 ساعة في اليوم.

واعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الاسلامية الايرانية هادي طحان نظيف تاكيد اهلية 15 ألف مرشح لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي.

وقال طحان نظيف في تصريح صحفي الخميس: إن هذا العدد من المرشحين المعتمدين يشمل أكثر من 73% من المرشحين المتقدمين للترشيح لخوض الانتخابات البرلمانية.

وأضاف: خلال ساعات قليلة سيتم إرسال أسماء المرشحين المعتمدين لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي إلى وزارة الداخلية.

وستجرى انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي بالتزامن مع الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة في 1 مارس/آذار في جميع أنحاء البلاد.