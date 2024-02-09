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قالوا في الإمام الخميني (قدس سره)

الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

لقد قيل الكثير في الإمام الخميني (قد سره)، وفي ما يلي إستعراض لأبرز كلمات العلماء والمفكرين والسياسيين حول العالم:

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