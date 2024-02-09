فيديو خاص: اهم وآخر مجازر الاحتلال في قطاع غزة!!

العالم - خاص بالعالم

واضافت مراسلتنا ان مجزرتين وقعتا في رفح بحق آل السيد (5 شهداء) والنحال (3 شهداء) وكذلك في دير البلح، حيث تحدث الشهود عن دمار هائل نتيجة القصف، حيث كان قطر الحفرة التي تسبب بها الانفجار كبيرا جدا، ما ادى الى انهيار مباني مجاورة على رؤوس من فيها.

وتابعت انه في خان يونس استشهد قبل قليل 4 من النازحين قنصا اثناء محاولتهم قطع الشارع من مدرسة قنديل الى مستشفى الناصر المجاورة، أملا في الحصول على شيء من الطعام.

واكدت مراسلة قناة العالم الاخبارية ان القناصة لازالوا يقتلون المواطنين في قلب مدينة غزة.

آخر التفاصيل عن اوضاع القطاع في حديث مراسلتنا في الفيديو المرفق ...