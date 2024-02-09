فيديو خاص: حقيقة موقف اليمن من غزة، التي يتنكر لها الاعلام!!

العالم - خاص بالعالم

التظاهرات في المدن اليمنية نددت باستمرار الاعتداءات الأمريكية البريطانية على اليمن، وأكدت استمرار الموقف الرسمي اليمني المساند للفلسطينيين، وتأييد العمليات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضد المصالحِ الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية.

وللتأكيد على ثبات الموقف اليمني المناصر للشعب الفلسطيني، تتجدد التظاهرات الغاضبة في مختلف أرجاء البلاد، فهنا يمتلأُ ميدان السبعين في صنعاء بطوفان بشري هادر، يهتف بصوت واحد دعماً لغزة ضد العدوان الإسرائيلي ومجازره وحصاره.

وتتعالى الهتافات أيضاً تنديداً باستمرار الإعتداءات الأمريكية البريطانية على المدن اليمنية.

المسيرات اليمنية المتضامنة مع فلسطين التي حملت شعار 'مع غزة حتى النصر' عمّت إلى جانب صنعاء عدة محافظات مثل صعدة والحديدة وتعز وذمار والبيضاء ومأرب وعمران وحجه.

واعلنت جميعها التأييد لعمليات القوات المسلحة المساندة لفلسطين والرادعة لعدوان التحالف الأمريكي، وأكد خلالها حشود المتظاهرين الاستمرار في النفير الشعبي الداعم للموقف الرسمي.

المتظاهرون في المدن اليمنية ثمنوا كذلك الأدوار البطولية للمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق، مستهجنين حالة الخذلان لبعض الأنظمة العربية والإسلامية المنوط بها التحرك ضد ما يرتكب في حق أبناء فلسطين من جرائم وحرب إبادة وممارسات تهجير من قبل الكيان الإسرائيلي بدعم أمريكي وتواطؤ دولي.

وكما هو الحال خلال أربعة أشهر مضت لم تتوقف تظاهرات اليمنيين دعماً وإسناد لغزة ومقاومتِها، مع دعواتهم لتحرك عربي وإسلامي فاعل لنصرة فلسطين، ولو من خلال تفعيل خيار المقاطعة السياسية والاقتصادية لكيان الاحتلال.